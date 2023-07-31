２６歳男に懲役２３年 京王線刺傷―東京地裁支部
2023年07月31日15時29分
走行中の京王線車内で２０２１年、乗客１人をナイフで刺し、車内に放火して計１３人を殺害しようとしたとして、殺人未遂と現住建造物等放火などの罪に問われた無職服部恭太被告（２６）の裁判員裁判の判決が３１日、東京地裁立川支部であり、竹下雄裁判長は懲役２３年（求刑懲役２５年）を言い渡した。
２６歳男に懲役２３年 京王線刺傷―東京地裁支部
2023年07月31日15時29分
走行中の京王線車内で２０２１年、乗客１人をナイフで刺し、車内に放火して計１３人を殺害しようとしたとして、殺人未遂と現住建造物等放火などの罪に問われた無職服部恭太被告（２６）の裁判員裁判の判決が３１日、東京地裁立川支部であり、竹下雄裁判長は懲役２３年（求刑懲役２５年）を言い渡した。
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