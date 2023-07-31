帝国データバンクが３１日に公表した調査によると、主要１９５社の８月の食品値上げは１１０２品目で、７カ月ぶりに前年同月を下回った。６、７月に比べ品目数は少ないが、牛乳や有名菓子などが値上げされるため、帝国データは「品目数以上に、消費者がインフレを実感しやすい」（担当者）と指摘している。