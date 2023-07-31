正木一博 日本銀行企画局長（日銀提供）

日銀は３１日、企画局長に正木一博金融機構局長を充てる人事を発表した。中村康治企画局長は金融機構局長に異動する。いずれも３１日付。

正木氏は金融政策を立案する企画局の経験が長く、２０１６年９月の長短金利操作導入時は、当時企画局長だった内田真一副総裁の下で、政策企画課長を務めていた。