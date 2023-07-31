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台湾・侯友宜氏が訪日　総統選の国民党候補

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台湾・侯友宜氏が訪日　総統選の国民党候補

2023年07月31日12時11分

３１日、台北市の空港で、訪日に先立ち談話を発表する台湾最大野党・国民党の侯友宜氏（中央）（侯氏の選対事務所提供・時事）

３１日、台北市の空港で、訪日に先立ち談話を発表する台湾最大野党・国民党の侯友宜氏（中央）（侯氏の選対事務所提供・時事）

　【台北時事】来年１月１３日の台湾総統選に最大野党・国民党から出馬する侯友宜・新北市長が３１日、日本を訪問した。国会議員らと面会し、総統選へ向けて日本との良好な関係をアピールしたい考えだ。８月２日まで滞在する。

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