シャーザー獲得 米大リーグ・レンジャーズ
2023年07月31日09時50分
【ロサンゼルス時事】米大リーグのレンジャーズは３０日、千賀滉大投手がいるメッツからマックス・シャーザー投手（３９）を交換トレードで獲得したと発表した。サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を３度受賞した右腕で、今季は９勝４敗、防御率４．０１。メッツにはマイナーの内野手が移る。
レンジャーズは、大谷翔平選手が所属するエンゼルスと同じア・リーグ西地区で首位。２位アストロズに１ゲーム差をつけている。
シャーザー獲得 米大リーグ・レンジャーズ
2023年07月31日09時50分
【ロサンゼルス時事】米大リーグのレンジャーズは３０日、千賀滉大投手がいるメッツからマックス・シャーザー投手（３９）を交換トレードで獲得したと発表した。サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を３度受賞した右腕で、今季は９勝４敗、防御率４．０１。メッツにはマイナーの内野手が移る。
レンジャーズは、大谷翔平選手が所属するエンゼルスと同じア・リーグ西地区で首位。２位アストロズに１ゲーム差をつけている。
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