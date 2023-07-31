ピアノなどクラシック音楽の演奏に欠かせないアナリーゼ＝楽曲分析。画期的なチャートの採用により、難解な楽曲分析もビジュアル的で理解しやすい『アナリーゼの技法』シリーズ、ついに電子化。7/31に配信開始！

(23/07/31)