円相場、１４０円７３～７５銭 ３１日午前９時現在
2023年07月31日09時07分
３１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４０円７３～７５銭と、前週末（１３９円７２～７４銭）に比べ１円０１銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４０円７３～７５銭 ３１日午前９時現在
2023年07月31日09時07分
３１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４０円７３～７５銭と、前週末（１３９円７２～７４銭）に比べ１円０１銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
５０３円高の３万３２６２円７４銭 ３１日午前の平均株価(07/31 11:40)
日銀企画局長に正木氏 ３１日付(07/31 11:18)
長期金利上昇、０．６％台 日銀修正で９年ぶり水準―株大幅高、円安進行(07/31 10:56)
鉱工業生産、２．０％上昇 自動車がけん引―６月(07/31 10:47)
長期金利、０．６０５％に上昇 東京債券市場(07/31 09:50)
円相場、１４０円７３～７５銭 ３１日午前９時現在(07/31 09:07)
異次元緩和にギャンブルの懸念 総裁交代、「２年で物価２％」へ一変―日銀の１３年上期議事録(07/31 09:01)
自動車保険で架空契約の疑い ビッグモーター、廃車予定車両で(07/31 00:44)
「やっぱり、うなぎ」 猛暑で盛況―土用丑の日・東京(07/30 13:59)
処理水放出「避けては通れない」 宮城県の漁協関係者と面会―西村経産相(07/29 18:44)
ビッグモーター、悪質不正なぜ？ 損保会社との「もたれ合い」も―ニュースＱ＆Ａ(07/29 16:34)
大幅上げも海外に見劣り 最低賃金、原資確保が課題(07/29 16:14)
あいおいニッセイ、事前協議の疑い 京成電鉄向け保険契約で(07/29 15:49)
ブラジル産鶏肉、輸入規制緩和へ 日本、停止対象地域を限定(07/29 08:03)
「賃金底上げにつながる」 過去最大改定で連合が談話(07/29 00:42)
損保ジャパン、ビッグモーターに賠償請求へ 代理店契約終了(07/28 23:32)
関電の榊原会長「改革は道半ば」 相次ぐ不祥事を陳謝(07/28 22:33)
郵便・銀行窓口業務が初の赤字 日本郵便(07/28 20:56)
ＴＡＫＩＳＡＷＡ、意見表明９月１３日に ニデックのＴＯＢ提案(07/28 20:25)
中部電、役員報酬を一部返上 社長・会長ら、業務改善命令で(07/28 20:15)
最低賃金１０００円台、岸田首相「歓迎」(07/28 20:14)
長期金利０．５％超え容認 日銀が政策修正、上限１％―総裁、物価目標へ「まだ距離感」(07/28 20:09)
オリエンタルランド、純利益２．３倍 開園４０年イベントで入園増―４～６月期(07/28 19:55)
鈴木財務相、為替影響「言及控える」 日銀の金利操作柔軟化巡り(07/28 19:47)
〔決算〕エプソン、２４年３月期業績予想を上方修正 為替レート見直し(07/28 19:43)
日産、販売会社を統合 「プリンス神奈川」など(07/28 19:43)
ＡＮＡ、４年ぶり営業黒字 水際撤廃、旅客が回復―４～６月期(07/28 19:38)
女性役員３割、努力義務に プライム企業、３０年まで―東証(07/28 19:13)
金融庁、大手損保などに報告命令へ ビッグモーター不正請求(07/28 18:54)
北海道電チラシに不当表示 消費者庁(07/28 18:49)
ビジネスワイヤ
PR TIMES