◇修正できず

松山英樹 修正しようと思ったが、最後までできなかった。やるべき方向は分かっているものの、なかなか体が動いてくれない。何かきっかけがあれば、上にはいけると思う。

◇ましなゴルフ

大西魁斗 きょうはドライバーが比較的良かった。最終的にはパッティングが好調でなかった。２、３週間前に比べたら、ましなゴルフになっていると思う。（時事）