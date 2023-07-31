松山は３０位 米男子ゴルフ
2023年07月31日08時04分
【ブレイン（米ミネソタ州）時事】米男子ゴルフの３Ｍオープンは３０日、ミネソタ州ブレインのＴＰＣツインシティーズ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、３９位で出た松山英樹は５バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１０アンダーの３０位だった。大西魁斗は３アンダーで６４位。
リー・ホッジス（米国）が６７で通算２４アンダーに伸ばして制し、ツアー初優勝を果たした。
松山は３０位 米男子ゴルフ
2023年07月31日08時04分
【ブレイン（米ミネソタ州）時事】米男子ゴルフの３Ｍオープンは３０日、ミネソタ州ブレインのＴＰＣツインシティーズ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、３９位で出た松山英樹は５バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１０アンダーの３０位だった。大西魁斗は３アンダーで６４位。
リー・ホッジス（米国）が６７で通算２４アンダーに伸ばして制し、ツアー初優勝を果たした。
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