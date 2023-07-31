米大リーグ・談話
2023年07月31日06時57分
◇粘り強く
ツインズ・前田 チームが負けてしまったので悔しいが、最低限、粘り強く投げることができた。（時事）
米大リーグ・談話
2023年07月31日06時57分
◇粘り強く
ツインズ・前田 チームが負けてしまったので悔しいが、最低限、粘り強く投げることができた。（時事）
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