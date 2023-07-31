３０日の日本選手 米大リーグ
2023年07月31日05時30分
▽エンゼルス・大谷 ブルージェイズ戦に２番指名打者で出場し、三回の左前打で４試合連続安打。３打数１安打、２敬遠四球。打率３割２厘。（時事）
３０日の日本選手 米大リーグ
2023年07月31日05時30分
▽エンゼルス・大谷 ブルージェイズ戦に２番指名打者で出場し、三回の左前打で４試合連続安打。３打数１安打、２敬遠四球。打率３割２厘。（時事）
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