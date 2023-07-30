エビアン女子ゴルフ・談話
2023年07月30日21時34分
◇悔い残る
渋野日向子 悔いの残るラウンドだった。終わりよければすべてよしと言えない状況なので残念。耐えているところもあり、４日間戦えたことは大きかった。（時事）
エビアン女子ゴルフ・談話
2023年07月30日21時34分
◇悔い残る
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