ヤクルトは一回に塩見の中前打などで２点を先取。四回に２点、五回に１点を加え、八回には村上が１９号ソロを放った。小沢は六回途中４失点（自責点１）で４勝目。田口が２４セーブ目。ＤｅＮＡは投手陣が踏ん張れなかった。