ヤクルトの小沢４勝目 プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ
2023年07月30日21時25分
ヤクルトは一回に塩見の中前打などで２点を先取。四回に２点、五回に１点を加え、八回には村上が１９号ソロを放った。小沢は六回途中４失点（自責点１）で４勝目。田口が２４セーブ目。ＤｅＮＡは投手陣が踏ん張れなかった。
ヤクルトの小沢４勝目 プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ
2023年07月30日21時25分
ヤクルトは一回に塩見の中前打などで２点を先取。四回に２点、五回に１点を加え、八回には村上が１９号ソロを放った。小沢は六回途中４失点（自責点１）で４勝目。田口が２４セーブ目。ＤｅＮＡは投手陣が踏ん張れなかった。
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