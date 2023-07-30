栗原、左膝痛め抹消 プロ野球・ソフトバンク
2023年07月30日20時41分
ソフトバンクの栗原陵矢外野手が３０日、左膝の炎症で出場選手登録を外れた。２９日のロッテ戦（ペイド）で、打席内で内角の球をよけた際に痛めた。今季は８９試合に出場し、打率２割３分６厘、１０本塁打、４３打点。
栗原、左膝痛め抹消 プロ野球・ソフトバンク
2023年07月30日20時41分
ソフトバンクの栗原陵矢外野手が３０日、左膝の炎症で出場選手登録を外れた。２９日のロッテ戦（ペイド）で、打席内で内角の球をよけた際に痛めた。今季は８９試合に出場し、打率２割３分６厘、１０本塁打、４３打点。
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