【ナイロビＡＦＰ時事】ケニアのムトゥア外相は２９日、声明を出し、カリブ海のハイチで治安再建のため創設計画中の国際部隊に、警官１０００人を派遣する用意があると表明した。グテレス国連事務総長やハイチのアンリ首相は過去１年、各国に派遣を要請してきたが、応じる国はなかった。

ハイチは首都ポルトープランスの８割を犯罪組織が支配する。身代金目当ての誘拐、強盗、走行中の車への襲撃が日常となっている。ムトゥア氏は「多国籍部隊を率いることを前向きに考えたい。１０００人のケニアの警官が、ハイチ警察正常化へ手助けをする」と述べた。