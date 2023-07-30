パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年07月30日16時26分
【出場選手登録】▽楽天・伊藤茉央投手
【同抹消】▽西武・佐々木健投手▽楽天・宋家豪投手（再登録は８月９日以降）
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年07月30日16時26分
【出場選手登録】▽楽天・伊藤茉央投手
【同抹消】▽西武・佐々木健投手▽楽天・宋家豪投手（再登録は８月９日以降）
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （３０日）(07/30 17:16)
プロ野球速報 （３０日）(07/30 17:16)
神奈川が開幕戦勝利 卓球Ｔリーグ女子(07/30 17:07)
鈴木、２年ぶりＶならず 楽天女子ゴルフ(07/30 17:06)
桜井、邪念振り払い２勝目 夢膨らむ１９歳―楽天女子ゴルフ(07/30 16:59)
オリックス快勝 プロ野球・日本ハム―オリックス(07/30 16:54)
持ち直した日本 自信深める銅メダル―女子フルーレ団体・世界フェンシング(07/30 16:53)
鶴田が女子２００Ｖ 陸上田島記念(07/30 16:37)
共栄学園、劇的に初切符 高校野球(07/30 16:36)
平田がメジャー初制覇 日本プロゴルフ(07/30 16:35)
セ・リーグ公示（３０日） プロ野球(07/30 16:26)
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球(07/30 16:26)
セ・リーグ公示（３０日） プロ野球(07/30 16:26)
シャーザーをトレードで放出 米大リーグ・メッツ(07/30 16:26)
京都精華、バスケ女子で連覇 高校総体(07/30 16:25)
渡部弘、伊藤が優勝 サマージャンプ(07/30 16:07)
なでしこ、３連勝誓う ３１日にスペイン戦―サッカー女子Ｗ杯(07/30 16:07)
１６歳成田が４００個メ決勝 女子５０平泳ぎに鈴木―世界水泳(07/30 16:00)
畑岡、笹生が最終ラウンド メジャー制覇懸け―エビアン女子ゴルフ(07/30 15:49)
リベンジ果たし、甲子園へ 高校野球・履正社(07/30 15:48)
桜井がツアー２勝目 楽天女子ゴルフ(07/30 15:31)
夏の甲子園、４９代表出そろう 大阪は履正社が４年ぶり(07/30 15:31)
甲子園代表校の横顔（大阪・履正社） 高校野球(07/30 15:30)
クロフォードが４団体統一 史上初の２階級で達成―ボクシング世界ウエルター級(07/30 15:25)
甲子園代表校の横顔（東東京・共栄学園） 高校野球(07/30 15:00)
パドレスのダルビッシュ、尻上がりに 米大リーグ(07/30 14:40)
ＣＴＢ長田、初先発で躍動 Ｗ杯へ大きくアピール―ラグビー日本代表(07/30 14:39)
米大リーグ・談話(07/30 14:09)
大谷、三回に二塁打 ダルビッシュは８勝目―米大リーグ(07/30 12:51)
２９日の日本選手 米大リーグ(07/30 12:45)