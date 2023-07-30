プロ野球速報 （３０日）
2023年07月30日14時04分
＜セ＞
ＤｅＮ － ヤクル（１８時、神宮）
中 日 － 巨 人（１４時、東京ドーム）
広 島 － 阪 神（１８時、甲子園）
＜パ＞
オリッ ４－０ 日ハム（３回表、エスコンフィールド）
西 武 － 楽 天（１７時、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ ２－０ ソフト（４回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （３０日）
2023年07月30日14時04分
＜セ＞
ＤｅＮ － ヤクル（１８時、神宮）
中 日 － 巨 人（１４時、東京ドーム）
広 島 － 阪 神（１８時、甲子園）
＜パ＞
オリッ ４－０ 日ハム（３回表、エスコンフィールド）
西 武 － 楽 天（１７時、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ ２－０ ソフト（４回表、福岡ペイペイドーム）
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