パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年07月30日12時22分
【出場選手登録】▽オリックス・東晃平投手▽ソフトバンク・和田毅投手、リチャード内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・栗原陵矢外野手（再登録は８月９日以降）
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球
2023年07月30日12時22分
【出場選手登録】▽オリックス・東晃平投手▽ソフトバンク・和田毅投手、リチャード内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・栗原陵矢外野手（再登録は８月９日以降）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （３０日）(07/30 14:27)
プロ野球速報 （３０日）(07/30 14:27)
米大リーグ・談話(07/30 14:09)
大谷、三回に二塁打 ダルビッシュは８勝目―米大リーグ(07/30 12:51)
２９日の日本選手 米大リーグ(07/30 12:45)
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球(07/30 12:22)
パ・リーグ公示（３０日） プロ野球(07/30 10:29)
エンゼルスの大谷、勝負避けられ 米大リーグ(07/30 09:22)
プロ野球・ひとこと(07/30 00:04)
阪神、１点差守れず プロ野球(07/29 23:56)
今井、お得意様からまた白星 「完璧」スクイズ阻止も―プロ野球・西武(07/29 23:35)
セ・リーグ個人投手成績 （２９日現在）(07/29 23:13)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２９日現在）(07/29 23:11)
セ・リーグ個人打撃成績 （２９日現在）(07/29 23:11)
セ・リーグチーム成績表 （２９日現在）(07/29 23:09)
２―２で引き分け プロ野球・阪神―広島(07/29 23:04)
プロ野球速報 （２９日）(07/29 23:01)
プロ野球速報 （２９日）(07/29 23:00)
女子野球の巨人と阪神は引き分け 「伝統の一戦」にファン歓声(07/29 22:54)
小川、力投の７イニング エースの底力、節目到達―プロ野球・ヤクルト(07/29 22:48)
ソフトバンク・栗原が左膝痛め交代 プロ野球(07/29 22:40)
和田、６年目で初アーチ プロ野球・ロッテ(07/29 22:19)
ＤｅＮＡ、投手陣崩れる プロ野球(07/29 22:16)
パ・リーグ個人投手成績 （２９日現在）(07/29 22:07)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２９日現在）(07/29 22:05)
パ・リーグ個人打撃成績 （２９日現在）(07/29 22:05)
パ・リーグチーム成績表 （２９日現在）(07/29 22:04)
西武の今井が６勝目 プロ野球・楽天―西武(07/29 22:03)
ヤクルト連敗止める プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ(07/29 21:35)
ヤクルト小川が１５００投球回 プロ野球(07/29 21:06)