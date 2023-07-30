松山は精彩を欠いた。ティーショットを右の池に入れた２番でダブルボギー。４番、５番の連続バーディーで盛り返したものの、６番（パー５）は右ラフからの２打目がグリーン手前の池につかまってボギーとし、１７番（パー３）では１打目を池に落としてダブルボギーをたたいた。

この日も言葉なくコースを後に。年間ランキングを上げるために必要な上位進出に向け、最終日は猛チャージが求められる。（ブレイン時事）