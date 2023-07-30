石川で震度３
2023年07月30日03時53分
３０日午前３時１０分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石川県珠洲市。
石川で震度３
2023年07月30日03時53分
３０日午前３時１０分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．１と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石川県珠洲市。
こんな記事も
社会用語
社会
石川で震度３(07/30 03:53)
動画公開「わずかな情報でも」 八王子スーパー３人射殺２８年―警視庁(07/30 00:11)
熱中症疑い、中学生死亡 部活動終え、帰宅途中か―山形(07/29 21:43)
茨城、栃木、群馬、埼玉で震度３(07/29 19:55)
悠仁さま、初の地方公務 秋篠宮さまと総文祭に―鹿児島(07/29 19:41)
大型台風６号、沖縄本島接近へ ３１～１日、暴風大雨に厳重警戒―気象庁(07/29 19:17)
群馬・伊勢崎で３８．６度 猛暑日地点、４日連続２００超(07/29 18:55)
中ロ艦艇１０隻が宗谷海峡通過 共同訓練後、連携行動―防衛省(07/29 16:15)
「３段階」の対策、６割のみ 学校への不審者侵入で―文科省(07/29 15:29)
授業時間「標準超え」一斉点検 教員の働き方改革で―文科省(07/29 15:24)
ヘルメット「安全マーク付きを」 自転車用、粗悪品も―国民生活センター(07/29 13:32)
叔父ら４人を鑑定留置へ 神戸６歳児殺害―地検(07/29 10:52)
ブラジル産鶏肉、輸入規制緩和へ 日本、停止対象地域を限定(07/29 08:03)
「訴追の積み重ねが重要」 国際刑事裁判所の赤根智子裁判官―プーチン氏に逮捕状、ロシアが指名手配(07/29 07:28)
特養ホーム関係者を聴取 送迎ミスで利用予定者死亡―大阪府警(07/29 07:28)
反撃能力、白書も不明瞭 憲法許容範囲どこまで―防衛省(07/29 07:18)
温室ガス削減強化合意できず 共同声明見送り―Ｇ２０環境・気候相(07/28 23:39)
ビッグモーター街路樹枯れで謝罪 除草剤の影響「可能性高い」(07/28 22:03)
「献上品」名目で桃詐取未遂容疑 宮内庁関係者かたる男逮捕―福島県警(07/28 21:25)
防衛局職員を減給処分 辺野古移設反対派に不適切発言―沖縄(07/28 21:17)
電力カルテル問題、株主訴訟へ 関電が請求見送り(07/28 20:31)
女子トイレで盗撮、職員処分 ３０回以上、勤務時間中も―国交省(07/28 20:27)
「大変な危機感持っている」 実験場での爆発事故で謝罪―ＪＡＸＡ理事長(07/28 20:14)
覚醒剤密輸で無罪判決 「薬物の認識、推認できず」―東京地裁(07/28 20:09)
最低賃金１００２円で決着 初の大台、過去最大の４１円上げ―厚労省審議会(07/28 20:07)
国交省、１０店舗で枯れ確認 ビッグモーター前街路樹(07/28 19:59)
３１～１日に沖縄本島接近か 大型台風６号、暴風高波警戒―気象庁(07/28 19:38)
運行会社を行政処分 東北道４人死傷―東北運輸局(07/28 19:35)
井山二冠が３連覇 囲碁・碁聖戦(07/28 19:10)
「脅され逃げる勇気出ず」 特殊詐欺グループの女初公判―東京地裁(07/28 19:07)