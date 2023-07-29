女子フルーレで銅 世界フェンシング
2023年07月29日23時33分
【ミラノ（イタリア）時事】フェンシングの世界選手権は２９日、イタリアのミラノで団体が行われ、女子フルーレの日本（東晟、上野、宮脇、菊池）は３位決定戦で米国を４５―３４で破り、２００７年以来となる銅メダルを獲得した。
女子フルーレで銅 世界フェンシング
2023年07月29日23時33分
【ミラノ（イタリア）時事】フェンシングの世界選手権は２９日、イタリアのミラノで団体が行われ、女子フルーレの日本（東晟、上野、宮脇、菊池）は３位決定戦で米国を４５―３４で破り、２００７年以来となる銅メダルを獲得した。
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