ＤｅＮＡは投手陣が踏ん張れなかった。先発大貫はテンポ良くゴロを打たせたものの、失投を痛打されて２本のソロを許した。六回途中からは出てきた救援陣が失点を重ね、反撃ムードは続かなかった。

反対に、低調だった打線は大田の二塁打、牧のソロで２度追い付く粘りを見せた。三浦監督は「いっときに比べれば兆しが見えてきている」と手応えを語った。