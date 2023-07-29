西武は五回、山野辺の右前打とマキノンの犠飛で２点先制。六回は愛斗の中前打で加点した。今井は７回４安打無失点に抑えて６勝目。九回を抑えた増田は１８セーブ目を挙げた。楽天は辛島が振るわず、攻撃も村林の１号ソロによる１点のみ。