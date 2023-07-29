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鈴木、勢い止まらず　世界水泳

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鈴木、勢い止まらず　世界水泳

2023年07月29日21時39分

競泳女子５０メートル平泳ぎ準決勝を終え、喜ぶ鈴木聡美＝２９日、マリンメッセ福岡

競泳女子５０メートル平泳ぎ準決勝を終え、喜ぶ鈴木聡美＝２９日、マリンメッセ福岡

  • 競泳女子５０メートル平泳ぎ準決勝で力泳する鈴木聡美＝２９日、マリンメッセ福岡

　地元福岡県で、鈴木の勢いが止まらない。女子５０メートル平泳ぎで日本選手初の決勝進出。午前の予選で３０秒２９の自己ベストをマークすると、夜の準決勝でも後半に追い上げて全体８位に入った。「自分を褒めてあげたい。存分にあした（の決勝）は楽しめる」と話した。
　１００メートル平泳ぎも予選で自己記録を更新し、世界選手権の個人種目で初めて決勝の舞台に立った。３２歳は「自分でも不思議に思う。まだ出るんだと。限界の見えない選手なのかな」と声を弾ませた。

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