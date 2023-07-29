地元福岡県で、鈴木の勢いが止まらない。女子５０メートル平泳ぎで日本選手初の決勝進出。午前の予選で３０秒２９の自己ベストをマークすると、夜の準決勝でも後半に追い上げて全体８位に入った。「自分を褒めてあげたい。存分にあした（の決勝）は楽しめる」と話した。

１００メートル平泳ぎも予選で自己記録を更新し、世界選手権の個人種目で初めて決勝の舞台に立った。３２歳は「自分でも不思議に思う。まだ出るんだと。限界の見えない選手なのかな」と声を弾ませた。