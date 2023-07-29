ヤクルト小川が１５００投球回 プロ野球
2023年07月29日21時06分
ヤクルトの小川泰弘投手は２９日、ＤｅＮＡ１４回戦（神宮）で先発し、七回を投げ終えたところで通算１５００投球回を達成した。プロ野球１８４人目。初登板は２０１３年４月３日の広島２回戦（マツダ）。
ヤクルト小川が１５００投球回 プロ野球
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ヤクルトの小川泰弘投手は２９日、ＤｅＮＡ１４回戦（神宮）で先発し、七回を投げ終えたところで通算１５００投球回を達成した。プロ野球１８４人目。初登板は２０１３年４月３日の広島２回戦（マツダ）。
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