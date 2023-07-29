メジャーで３大会ぶりに決勝ラウンドに進んだ渋野。バーディーを三つ重ね、今大会初めてアンダーパーで回った。唯一のボギーは高所から打ち下ろす２番（パー３）。「どうやって（グリーンに）乗せたらいいか分からない」と攻略できずに３日連続でボギーをたたき、「もったいない」と悔やんだ。

３位に入った昨年のＡＩＧ全英女子オープンの上位３人が同組となったラウンドは、「一瞬で終わった。すごくいい組だったので面白かった」と楽しめた様子。畑岡と笹生が上位争いを演じており、「刺激になる。私もついていけるように頑張る」。最終日に一つでも上の順位を目指す。（エビアン時事）