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渋野、今大会初のアンダーパー　エビアン女子ゴルフ

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渋野、今大会初のアンダーパー　エビアン女子ゴルフ

2023年07月29日20時47分

第３ラウンドでパットを打つ渋野日向子＝２９日、フランス・エビアン

第３ラウンドでパットを打つ渋野日向子＝２９日、フランス・エビアン

  • 第３ラウンドでショットを打つ渋野日向子＝２９日、フランス・エビアン

　メジャーで３大会ぶりに決勝ラウンドに進んだ渋野。バーディーを三つ重ね、今大会初めてアンダーパーで回った。唯一のボギーは高所から打ち下ろす２番（パー３）。「どうやって（グリーンに）乗せたらいいか分からない」と攻略できずに３日連続でボギーをたたき、「もったいない」と悔やんだ。
　３位に入った昨年のＡＩＧ全英女子オープンの上位３人が同組となったラウンドは、「一瞬で終わった。すごくいい組だったので面白かった」と楽しめた様子。畑岡と笹生が上位争いを演じており、「刺激になる。私もついていけるように頑張る」。最終日に一つでも上の順位を目指す。（エビアン時事）

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