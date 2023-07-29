陸上のナイトゲームズ・イン福井は２９日、福井県営陸上競技場で行われ、男子１１０メートル障害決勝は昨夏の世界選手権代表の村竹ラシッド（順大）が日本歴代４位の１３秒１８（追い風０．９メートル）をマークして勝った。野本周成（愛媛陸協）が同５位の１３秒２０で２位。ともに２０２４年パリ五輪の参加標準記録（１３秒２７）を突破した。

男子１００メートル決勝は東京五輪代表の多田修平（住友電工）が１０秒１０（追い風０．８メートル）で優勝。女子１００メートル障害決勝は清山ちさと（いちご）が１３秒１１で制した。