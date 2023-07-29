日本プロゴルフ・談話
2023年07月29日18時01分
◇切らさずできた
平田憲聖 １０番までは苦しいゴルフだったが、集中を切らさずにできた。もったいないミスもあったけど耐えられた。持ち味を生かせている。
日本プロゴルフ・談話
2023年07月29日18時01分
◇切らさずできた
平田憲聖 １０番までは苦しいゴルフだったが、集中を切らさずにできた。もったいないミスもあったけど耐えられた。持ち味を生かせている。
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