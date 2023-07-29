巨人３連勝 プロ野球・巨人―中日
2023年07月29日17時20分
巨人が３連勝。一回、秋広の遊ゴロで先制し、丸の内野安打で加点。二回は吉川の右前打などで２点を加えた。山崎伊は七回途中まで６安打３失点で８勝目。中日は３連敗。先発高橋宏の制球が安定せず、序盤の失点が重かった。
巨人３連勝 プロ野球・巨人―中日
2023年07月29日17時20分
巨人が３連勝。一回、秋広の遊ゴロで先制し、丸の内野安打で加点。二回は吉川の右前打などで２点を加えた。山崎伊は七回途中まで６安打３失点で８勝目。中日は３連敗。先発高橋宏の制球が安定せず、序盤の失点が重かった。
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