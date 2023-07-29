鈴木が単独首位 楽天女子ゴルフ
2023年07月29日15時40分
【女子ゴルフ・楽天スーパーレディース】第３日（２９日、兵庫・東急グランドオークＧＣ、６６３６ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
２年ぶりのツアー優勝を目指す鈴木愛が６６で回ってスコアを伸ばし、通算１７アンダーで前日からの首位を守った。
２打差の２位に桜井心那、さらに１打差の３位がイ・ミニョン（韓国）。さらに１打差で小祝さくらと宮沢美咲が続いた。浜崎未来が８番（パー３）でホールインワンを達成した。
鈴木が単独首位 楽天女子ゴルフ
2023年07月29日15時40分
【女子ゴルフ・楽天スーパーレディース】第３日（２９日、兵庫・東急グランドオークＧＣ、６６３６ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
２年ぶりのツアー優勝を目指す鈴木愛が６６で回ってスコアを伸ばし、通算１７アンダーで前日からの首位を守った。
２打差の２位に桜井心那、さらに１打差の３位がイ・ミニョン（韓国）。さらに１打差で小祝さくらと宮沢美咲が続いた。浜崎未来が８番（パー３）でホールインワンを達成した。
こんな記事も
ゴルフ
渋野ら第３ラウンド エビアン女子ゴルフ(07/29 16:16)
鈴木が単独首位 楽天女子ゴルフ(07/29 15:40)
米男子ゴルフ・談話(07/29 11:45)
松山、耐えて伸ばす 米男子ゴルフ(07/29 11:43)
松山は通算８アンダー 第２Ｒは日没サスペンデッド―米男子ゴルフ(07/29 11:40)
エビアン女子ゴルフ・談話(07/29 09:08)
１８歳馬場、大舞台で初エース エビアン女子ゴルフ(07/29 08:27)
渋野、久々突破に笑顔 エビアン女子ゴルフ(07/29 08:21)
笹生、１打差２位で決勝ラウンドへ 畑岡は４位通過―エビアン女子ゴルフ(07/29 08:21)
エビアン女子ゴルフ・談話(07/28 22:07)
笹生、見事な巻き返し エビアン女子ゴルフ(07/28 22:00)
笹生、通算６アンダー 畑岡は四つ伸ばす―エビアン女子ゴルフ(07/28 21:56)
畑岡、上位争いに浮上 エビアン女子ゴルフ(07/28 21:40)
馬場らアジア大会代表 ゴルフ(07/28 20:16)
小祝、圧巻の８連続バーディー 楽天女子ゴルフ(07/28 20:05)
楽天女子ゴルフ・談話(07/28 20:04)
日本プロゴルフ・談話(07/28 19:58)
平田、プラン通り 全英帰りで好プレー―日本プロゴルフ(07/28 19:54)
鈴木と宮沢が首位 小祝が８連続バーディー―楽天女子ゴルフ(07/28 19:54)
平田が単独首位に 日本プロゴルフ(07/28 19:21)
好発進の松山、体調懸念も 米男子ゴルフ(07/28 11:32)
松山は７アンダー発進 暫定２位につける―米男子ゴルフ(07/28 10:51)
笹生、気負いなく好スタート 安定のノーボギー―エビアン女子ゴルフ(07/28 08:10)
エビアン女子ゴルフ・談話(07/28 07:58)
笹生、３打差６位発進 古江１９位、畑岡３５位―エビアン女子ゴルフ(07/28 07:57)
エビアン女子ゴルフ・談話(07/27 22:38)
古江、６９で発進 渋野は初日７２―エビアン女子ゴルフ(07/27 22:20)
耐えた渋野 エビアン女子ゴルフ(07/27 21:49)
古江、圧巻の巻き返し エビアン女子ゴルフ(07/27 21:16)
４４歳遠藤「いいゴルフ」 日本プロゴルフ(07/27 19:51)