プロ野球速報 （２９日）
2023年07月29日17時07分
＜セ＞
ＤｅＮ － ヤクル（１８時、神宮）
中 日 ３－６ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 － 阪 神（１８時、甲子園）
＜パ＞
オリッ ４－３ 日ハム（８回裏、エスコンフィールド）
西 武 － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ － ソフト（１８時、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２９日）
2023年07月29日17時07分
＜セ＞
ＤｅＮ － ヤクル（１８時、神宮）
中 日 ３－６ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 － 阪 神（１８時、甲子園）
＜パ＞
オリッ ４－３ 日ハム（８回裏、エスコンフィールド）
西 武 － 楽 天（１８時、楽天モバイルパーク宮城）
ロッテ － ソフト（１８時、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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