セ・リーグ公示（２９日） プロ野球
2023年07月29日12時29分
【出場選手登録】▽中日・松山晋也投手、三好大倫外野手
【同抹消】▽巨人・井上温大投手▽中日・涌井秀章投手、鵜飼航丞外野手（再登録は８月８日以降）
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