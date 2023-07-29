エビアン女子ゴルフ・談話
2023年07月29日09時08分
◇悔い残る
山下美夢有 悔いの残る終わり方だった。なかなかショットの距離が合わなかった。もうちょっとミスを減らして、残り２日頑張りたい。
◇流れ悪かった
古江彩佳 パットがうまく入らず、流れが悪かった。気持ちをしっかり切り替えて、自信を持ち直して頑張りたい。（時事）
エビアン女子ゴルフ・談話
2023年07月29日09時08分
◇悔い残る
山下美夢有 悔いの残る終わり方だった。なかなかショットの距離が合わなかった。もうちょっとミスを減らして、残り２日頑張りたい。
◇流れ悪かった
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