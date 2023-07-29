リンツの中村敬は前半のみ 欧州サッカー
2023年07月29日08時10分
【バルセロナ時事】サッカーのオーストリア１部リーグ開幕節で２８日、リンツの中村敬斗はホームのラピド・ウィーン戦に先発し、前半終了時に退いた。試合は１―１で引き分けた。
リンツの中村敬は前半のみ 欧州サッカー
2023年07月29日08時10分
【バルセロナ時事】サッカーのオーストリア１部リーグ開幕節で２８日、リンツの中村敬斗はホームのラピド・ウィーン戦に先発し、前半終了時に退いた。試合は１―１で引き分けた。
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