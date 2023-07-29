ブラジル産鶏肉、輸入規制緩和へ 日本、停止対象地域を限定
2023年07月29日08時03分
【サンパウロ時事】ブラジル政府は２８日、鳥インフルエンザ発生を受けて日本が導入したブラジル２州からの鶏肉輸入の停止措置について、対象地域をこれまでの２州全域から、感染が確認された市などに限定することで日本と合意したと発表した。日本の輸入鶏肉の約７割はブラジル産で、輸入停止に伴う価格などへの影響が懸念されていた。
ブラジル産鶏肉、輸入規制緩和へ 日本、停止対象地域を限定
2023年07月29日08時03分
【サンパウロ時事】ブラジル政府は２８日、鳥インフルエンザ発生を受けて日本が導入したブラジル２州からの鶏肉輸入の停止措置について、対象地域をこれまでの２州全域から、感染が確認された市などに限定することで日本と合意したと発表した。日本の輸入鶏肉の約７割はブラジル産で、輸入停止に伴う価格などへの影響が懸念されていた。
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