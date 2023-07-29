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ＩＭＦ、アルゼンチン支援に１兆円　干ばつで打撃

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ＩＭＦ、アルゼンチン支援に１兆円　干ばつで打撃

2023年07月29日06時55分

　【ワシントン時事】国際通貨基金（ＩＭＦ）は２８日、経済危機に直面するアルゼンチンに対し、総額約７５億ドル（約１兆円）の金融支援を供与することで事務レベルで合意した。期間は３０カ月。ＩＭＦ理事会が８月後半にも正式承認する見通し。
　有力な穀物産地であるアルゼンチンは深刻な干ばつに見舞われ、輸出や財政が大きな打撃を被った。インフレも高進し、消費者物価指数（ＣＰＩ）は年１００％超で推移している。

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