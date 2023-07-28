阪神が首位を奪い返した。１―２の三回に森下の右前打に敵失が絡んで２点を奪うと、六回には中野の左前打、森下の２点右前打などで４点を加えた。村上は７回２失点の力投で７勝目。広島は四回以降、打線が沈黙。連勝が１０で止まった。