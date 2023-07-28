パ・リーグ個人別本塁打成績 （２８日現在）
2023年07月28日21時43分
浅 村（楽） ２０
万 波（日） １５
柳 田（ソ） １４
近 藤（ソ） １４
森 （オ） １２
ポラン（ロ） １２
マルテ（日） １２
杉 本（オ） １１
頓 宮（オ） １１
マキノ（西） １１
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２８日現在）
2023年07月28日21時43分
浅 村（楽） ２０
万 波（日） １５
柳 田（ソ） １４
近 藤（ソ） １４
森 （オ） １２
ポラン（ロ） １２
マルテ（日） １２
杉 本（オ） １１
頓 宮（オ） １１
マキノ（西） １１
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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