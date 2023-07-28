青木が１０００得点 プロ野球・ヤクルト
2023年07月28日20時58分
ヤクルトの青木宣親外野手（４１）は２８日、ＤｅＮＡ１３回戦（神宮）の六回に代打で３点本塁打を放ち、通算１０００得点を記録した。プロ野球４６人目。初得点は２００４年１０月１６日の横浜２８回戦（横浜）。
青木が１０００得点 プロ野球・ヤクルト
2023年07月28日20時58分
ヤクルトの青木宣親外野手（４１）は２８日、ＤｅＮＡ１３回戦（神宮）の六回に代打で３点本塁打を放ち、通算１０００得点を記録した。プロ野球４６人目。初得点は２００４年１０月１６日の横浜２８回戦（横浜）。
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