甲子園の銀傘拡張へ 阪神電鉄
2023年07月28日20時49分
阪神電鉄は２８日、甲子園球場の内野席の一部を覆う屋根「銀傘」をアルプススタンドまで広げる構想を発表した。拡張によって、夏の全国高校野球選手権大会での観戦や応援の環境改善が期待される。
銀傘は１９２４年の開場時から設けられ、当時は「大鉄傘」と呼ばれた。３１年にはアルプススタンドまで広げられたが、太平洋戦争による金属供出のため全て取り外された。戦後、５１年に復活し、２００９年には内野スタンドの端まで拡張された。
甲子園の銀傘拡張へ 阪神電鉄
2023年07月28日20時49分
阪神電鉄は２８日、甲子園球場の内野席の一部を覆う屋根「銀傘」をアルプススタンドまで広げる構想を発表した。拡張によって、夏の全国高校野球選手権大会での観戦や応援の環境改善が期待される。
銀傘は１９２４年の開場時から設けられ、当時は「大鉄傘」と呼ばれた。３１年にはアルプススタンドまで広げられたが、太平洋戦争による金属供出のため全て取り外された。戦後、５１年に復活し、２００９年には内野スタンドの端まで拡張された。
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