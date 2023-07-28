円、１３９円台前半 ロンドン外為
2023年07月28日20時36分
【ロンドン時事】週末２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策修正を受けてドル売り・円買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台前半で取引された。正午現在は１３９円２０～３０銭と、前日午後４時比２円ちょうどの大幅な円高・ドル安。
円、１３９円台前半 ロンドン外為
2023年07月28日20時36分
【ロンドン時事】週末２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融政策修正を受けてドル売り・円買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台前半で取引された。正午現在は１３９円２０～３０銭と、前日午後４時比２円ちょうどの大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル