巨人は２８日、高木京介投手（３３）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は５７。自身３度目の支配下復帰となった左腕は、「年齢的にもベテランの域だと思う。厳しい場面でしっかり投げられるように頑張りたい」と話した。

国学院大からドラフト４位で２０１２年に入団。通算２４６試合登板で１０勝３敗２セーブ、防御率３．５０。