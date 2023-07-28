岸田文雄首相は２８日、今年度の最低賃金引き上げ額の目安が決まり、全国平均の時給が初めて１０００円の大台に乗る見通しとなったことについて「歓迎したい」と述べた。その上で「賃上げは岸田政権の最重要課題の一つだ。中小企業でもしっかり賃上げが行われるよう、政府一丸となって取り組む」と強調した。首相官邸で記者団の質問に答えた。