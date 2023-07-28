楽天女子ゴルフ・談話
2023年07月28日20時04分
◇いい感覚
鈴木愛 ショットもパットもいい感覚。スコアが出るコースなので、セーフティーにというよりピンを攻めていきたい。
楽天女子ゴルフ・談話
2023年07月28日20時04分
◇いい感覚
鈴木愛 ショットもパットもいい感覚。スコアが出るコースなので、セーフティーにというよりピンを攻めていきたい。
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