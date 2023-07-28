日産自動車は２８日、連結子会社の「神奈川日産自動車」と「日産プリンス神奈川販売」を統合し、新会社を設立すると発表した。統合は２０２４年４月１日付。両子会社の経営ノウハウを生かし、普及が見込まれる電動車販売や各種サービスを向上させる狙いがある。