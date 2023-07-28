女性役員３割、努力義務に プライム企業、３０年まで―東証
2023年07月28日19時13分
東証は２８日、プライム市場に上場する企業に対し、女性役員比率を２０３０年までに３０％以上とする努力義務を課すと発表した。政府が６月に決定した「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨太の方針）を踏まえ、意見公募を経て、１０月をめどにルール化する。
女性役員３割、努力義務に プライム企業、３０年まで―東証
2023年07月28日19時13分
東証は２８日、プライム市場に上場する企業に対し、女性役員比率を２０３０年までに３０％以上とする努力義務を課すと発表した。政府が６月に決定した「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨太の方針）を踏まえ、意見公募を経て、１０月をめどにルール化する。
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