井山二冠が３連覇 囲碁・碁聖戦
2023年07月28日19時10分
囲碁の井山裕太碁聖（３４）＝王座と合わせ二冠＝に一力遼二冠（２６）＝棋聖、本因坊＝が挑戦する第４８期碁聖戦５番勝負の第３局が２８日、東京都内で打たれ、井山二冠が１９６手で白番中押し勝ちした。井山二冠は３連勝で３連覇を決めた。
井山二冠が３連覇 囲碁・碁聖戦
2023年07月28日19時10分
囲碁の井山裕太碁聖（３４）＝王座と合わせ二冠＝に一力遼二冠（２６）＝棋聖、本因坊＝が挑戦する第４８期碁聖戦５番勝負の第３局が２８日、東京都内で打たれ、井山二冠が１９６手で白番中押し勝ちした。井山二冠は３連勝で３連覇を決めた。
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