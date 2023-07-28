甲子園代表校の横顔（和歌山・市和歌山） 高校野球
2023年07月28日19時10分
市和歌山（和歌山） 和歌山市にある１９５７年設立の市立校。夏の甲子園は７年ぶり６度目の出場。春は８度出場し、６５年に準優勝。主な出身者にプロ野球ヤクルトの川端慎吾内野手、ロッテの益田直也投手、松川虎生捕手、ＤｅＮＡの小園健太投手ら。
甲子園代表校の横顔（和歌山・市和歌山） 高校野球
2023年07月28日19時10分
市和歌山（和歌山） 和歌山市にある１９５７年設立の市立校。夏の甲子園は７年ぶり６度目の出場。春は８度出場し、６５年に準優勝。主な出身者にプロ野球ヤクルトの川端慎吾内野手、ロッテの益田直也投手、松川虎生捕手、ＤｅＮＡの小園健太投手ら。
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