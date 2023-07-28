パナソニックホールディングス（ＨＤ）の傘下で電子部品を手がけるパナソニックインダストリー（大阪府門真市）とエア・ウォーターは２８日、家畜のふんや尿から製造したバイオメタンを工場で使う電力や、電気自動車（ＥＶ）向けの部品として利用する取り組みの実用化を見据え、２０２５年度をめどに開始すると発表した。