自民・森山氏、フィリピン訪問へ
2023年07月28日18時18分
自民党の森山裕選対委員長は３０日から８月２日の日程でフィリピンを訪問する。マルコス大統領と会談するほか、農業関係施設を視察する予定。森山氏は超党派の日本・フィリピン友好議員連盟の会長を務めている。
自民・森山氏、フィリピン訪問へ
2023年07月28日18時18分
自民党の森山裕選対委員長は３０日から８月２日の日程でフィリピンを訪問する。マルコス大統領と会談するほか、農業関係施設を視察する予定。森山氏は超党派の日本・フィリピン友好議員連盟の会長を務めている。
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